Специалисты ответили на просьбу о ремонте дорог у кладбищ Кемерова

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Жители кузбасской столицы озаботились ремонтом проезжей части у мест захоронений.

Кемеровчане оставили соответствующее обращение в Сети. Горожане рассказали, что дороги близ кладбищ в Кировском районе требуют ремонта. По словам пользователей Сети, автомобилисты выезжают на середину проезжей части, чтобы избежать ДТП.

– Ямы настолько большие, что попасть в одну из них это явно поломка колеса в лучшем случае, а далее может быть и авария (стиль сохранен – прим. ред.), – отметили жители кузбасской столицы.

На обращение ответили специалисты МБУ "Кемеровские автодороги". Они рассказали, что возможность ремонта полотна на указанном участке будет рассмотрена уже в строительном сезоне текущего года. Условием для проведения работ остается наличие финансирования.

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