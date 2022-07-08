Специалисты ответили на просьбу о ремонте дорог у кладбищ Кемерова

Кемеровчане оставили соответствующее обращение в Сети. Горожане рассказали, что дороги близ кладбищ в Кировском районе требуют ремонта. По словам пользователей Сети, автомобилисты выезжают на середину проезжей части, чтобы избежать ДТП.

– Ямы настолько большие, что попасть в одну из них это явно поломка колеса в лучшем случае, а далее может быть и авария (стиль сохранен – прим. ред.), – отметили жители кузбасской столицы.

На обращение ответили специалисты МБУ "Кемеровские автодороги". Они рассказали, что возможность ремонта полотна на указанном участке будет рассмотрена уже в строительном сезоне текущего года. Условием для проведения работ остается наличие финансирования.