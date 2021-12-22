Во время брифинга Минздрава Кузбасса главный специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина сообщила, что использующиеся в России методы борьбы с коронавирусной инфекцией способны противостоять "омикрону". Кроме того, медик подчеркнула, что клиническая картина и методы лечения от штамма практически не зависят, поэтому можно считать, что Кузбасс готов к появлению "омикрона".

— Все зарегистрированные вакцины эффективны против "омикрона". На сегодняшний момент я могу сказать, что ПЦР-тесты генерацию штамма "омикрон" улавливают. По крайней мере, диагноз "коронавирусная инфекция" будет поставлен, — рассказала Ольга Бородкина.

Ранее редакция AVOKADO писала об имеющихся в регионе препаратах для антиковидной вакцинации.