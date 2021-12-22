Специалисты оценили готовность Кузбасса к штамму COVID-19 "омикрон"

0
Фото:  

Представители Минздрава Кемеровской области рассказали о мерах борьбы с новым штаммом коронавируса.

Во время брифинга Минздрава Кузбасса главный специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина сообщила, что использующиеся в России методы борьбы с коронавирусной инфекцией способны противостоять "омикрону". Кроме того, медик подчеркнула, что клиническая картина и методы лечения от штамма практически не зависят, поэтому можно считать, что Кузбасс готов к появлению "омикрона".

— Все зарегистрированные вакцины эффективны против "омикрона". На сегодняшний момент я могу сказать, что ПЦР-тесты генерацию штамма "омикрон" улавливают. По крайней мере, диагноз "коронавирусная инфекция" будет поставлен, — рассказала Ольга Бородкина.

Ранее редакция AVOKADO писала об имеющихся в регионе препаратах для антиковидной вакцинации.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32002

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined