Специалисты отметили спад активности клещей в Кузбассе

За прошедшую неделю в Кузбассе с жалобой на присасывание клеща обратились 68 человек, в том числе 17 детей. Это почти в два раза меньше, чем зафиксировали специалисты на прошлой неделе.

С начала сезона активности клещей в Кемеровской области в медицинские организации по факту укуса обратились 30 004 человека, из них детей и подростков до 17 лет – 6 279 человек, сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Отмечается, что среди обратившихся за помощью, врачи зарегистрировали одного больного с диагнозом "Моноцитарный эрлихиоз человека", 43 больных с диагнозом "Клещевой вирусный энцефалит", 82 больных с диагнозом "Клещевой боррелиоз".