Специалисты определили содержание ядовитых веществ в воздухе Новокузнецка

В ходе мониторинг загрязнения окружающей среды специалисты обнаружили превышение предельно допустимой концентрации ядовитого вещества на территории нескольких районов южной столицы Кузбасса.

По данным специалистов, известно, что по состоянию на 19 июня и утро 21 числа того же месяца в воздухе в Центрального, Заводского и Орджоникидзевского районов Новокузнецка ПДК гидрофторида был превышен в атмосфере воздуха.

Кроме того, превышения ПДК было зафиксировано и в пыли, которая находилась в воздухе Орджоникидзевского района города. Однако точные цифры не уточняются.

За аналогичный срок в Кемерове превышения ПДК не было зарегистрировано.

По прогнозам, которыми также поделились специалисты гидрометцентра, ожидается, что во вторник, 22 июня, общий уровень загрязнения атмосферы в кузбасской столице и Новокузнецке понизится.