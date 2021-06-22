Специалисты определили содержание ядовитых веществ в воздухе Новокузнецка

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Опасные примеси были зафиксированы в воздухе южной столицы Кузбасса. О том, чем дышали горожане накануне, сообщил сотрудники кемеровского гидрометцентра.

В ходе мониторинг загрязнения окружающей среды специалисты обнаружили превышение предельно допустимой концентрации ядовитого вещества на территории нескольких районов южной столицы Кузбасса.


По данным специалистов, известно, что по состоянию на 19 июня и утро 21 числа того же месяца в воздухе в Центрального, Заводского и Орджоникидзевского районов Новокузнецка ПДК гидрофторида был превышен в атмосфере воздуха.


Кроме того, превышения ПДК было зафиксировано и в пыли, которая находилась в воздухе Орджоникидзевского района города. Однако точные цифры не уточняются.


За аналогичный срок в Кемерове превышения ПДК не было зарегистрировано.


По прогнозам, которыми также поделились специалисты гидрометцентра, ожидается, что во вторник, 22 июня, общий уровень загрязнения атмосферы в кузбасской столице и Новокузнецке понизится.

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