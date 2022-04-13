Специалисты обработают от клещей один из районов Новокузнецка

Речь идет о Новоильинском районе южной столицы Кузбасса, где с завтрашнего дня начнется обработка улиц и общественных территорий от кровососущих. В связи с проведением процедур местные власти призвали граждан в ближайшие дни воздержаться от прогулок по следующим территориям:

Лыжная база;

ул. Звездова;

пр. Мира;

ул. Косыгина;

Березовая роща;

ул. Космонавтов;

ул. Чернышова;

вдоль русла реки Петрик.

Для людей препараты для ликвидации членистоногих безвредны, однако, они могут оказать негативное воздействие на животных, сообщил руководитель администрации Новоильинского района Денис Елькин.