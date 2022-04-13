Специалисты обработают от клещей один из районов Новокузнецка

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Завтра в четверг, 14 апреля, в одном из районов Новокузнецка специалисты приступят к обработке улиц от клещей.

Речь идет о Новоильинском районе южной столицы Кузбасса, где с завтрашнего дня начнется обработка улиц и общественных территорий от кровососущих. В связи с проведением процедур местные власти призвали граждан в ближайшие дни воздержаться от прогулок по следующим территориям:

  • Лыжная база;
  • ул. Звездова;
  • пр. Мира;
  • ул. Косыгина;
  • Березовая роща;
  • ул. Космонавтов;
  • ул. Чернышова;
  • вдоль русла реки Петрик.

Для людей препараты для ликвидации членистоногих безвредны, однако, они могут оказать негативное воздействие на животных, сообщил руководитель администрации Новоильинского района Денис Елькин.

Да!
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