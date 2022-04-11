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Специалисты обозначили зоны возможного подтопления в Новокузнецке

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Сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) сообщили жителям южной столицы Кузбасса о резком подъеме воды в реке.

Согласно информации специалистов, затор льда на Кондоме, из-за которого происходило подтопление жителей Калтана, ликвидирован. Ледяные массы пришли в движение. Сейчас ожидается подъем уровня воды, из-за чего некоторые территории Новокузнецка попадают в зону предполагаемого паводка.

‒ Возможно подтопление пойменных прибрежных территорий Разъезда Абагуровского, района 6-го километра, Вертолетной площадки, ‒ сообщили сотрудники ЕДДС южной столицы Кузбасса.

Специалисты призвали население принять меры к обеспечению безопасности и сохраненности имущества.


Напомним, несколько дней назад из-за ледяного затора произошло подтопление нескольких СНТ в Калтане. Власти города ввели режим "Повышенная готовность" и приняли решение о взрыве льда. Момент детонации попал на камеру очевидцев. Жители Калтана рассказали об эвакуации. Прокуратура начала проверку по факту затопления домов.

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