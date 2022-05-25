Специалисты обозначили сроки включения фонтанов в Кемерове

Последние несколько дней в Кемерове сохраняется достаточно теплая погода. Так, сегодня, 25 мая, столбики термометров в областном центре показывают до +28°C. Из-за этого все больше горожан интересуются тем, когда начнут работу фонтаны.

‒ А почему не работает фонтан у филармонии? ‒ задалась вопросом одна одна из кемеровчанок.

Представители МБУ "Кемдор" в ответ на обращение рассказали, что к расконсервации фонтанов рабочие приступят в начале первого месяца лета. В частности, запуск фонтана "Сила шахтерских традиций", упомянутого горожанкой, запланирован в срок до 15 июня текущего года.

Отметим, что обозначенный выше фонтан входит в перечень объектов, на обслуживание которых власти кузбасской столицы потратят несколько миллионов рублей. Те фонтаны, которые не включены в список, уже функционируют.