Специалисты обозначили сроки открытия фонтана у филармонии в Кемерове

Кемеровчане задались вопросом о том, когда начнет работу фонтан "Сила шахтерских традиций", расположенный около филармонии. Соответствующее обращение они оставили в социальных сетях.

‒ Почему не включен фонтан возле филармонии? Он не работает уже третий год, ‒ поинтересовались горожане в официальном Telegram-канале мэра Ильи Середюка.

На сообщение отреагировали представители МБУ "Кемеровские автодороги". Они рассказали, что указанный объект получил повреждения во время зимнего периода. Сейчас восстановлением чаши фонтана и оборудования занимается подрядчик.

‒ Запуск фонтана планируется в срок до 20 июля 2022 года, ‒ отметили специалисты "Кемдора".

Ранее работа одного из фонтанов озаботила кемеровчанку.