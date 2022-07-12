Специалисты обозначили сроки открытия фонтана у филармонии в Кемерове

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Жители кузбасской столицы получили ответ на жалобу о неработающем фонтане.

Кемеровчане задались вопросом о том, когда начнет работу фонтан "Сила шахтерских традиций", расположенный около филармонии. Соответствующее обращение они оставили в социальных сетях.

‒ Почему не включен фонтан возле филармонии? Он не работает уже третий год, ‒ поинтересовались горожане в официальном Telegram-канале мэра Ильи Середюка.

На сообщение отреагировали представители МБУ "Кемеровские автодороги". Они рассказали, что указанный объект получил повреждения во время зимнего периода. Сейчас восстановлением чаши фонтана и оборудования занимается подрядчик.

‒ Запуск фонтана планируется в срок до 20 июля 2022 года, ‒ отметили специалисты "Кемдора".

Ранее работа одного из фонтанов озаботила кемеровчанку.

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