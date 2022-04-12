Специалисты обозначили сроки отключения горячей воды в Новокузнецке

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Специалисты обнародовали график испытаний тепловых сетей в южной столице Кузбасса.

По официальной информации, гидравлические испытания в Новокузнецке начнутся в этом году с 16 мая. Во время их проведения горячее водоснабжение городских районов будет приостановлено.


Согласно данным пресс-службы СГК, график отключения следующий:

  • с 16 по 29 мая — в Орджоникидзевском и Кузнецком районах. Кроме того, горячая вода перестанет поступать в этот период жителям Заводского и Новоильинского районов, которые получают тепло и воду от Западно-Сибирской ТЭЦ;
  • с 9 по 22 июня — в Центральном и Куйбышевском районах.

Во время испытаний в 2021 году специалисты обнаружили 132 повреждения на теплотрассах в Новокузнецке.


Ранее кемеровские власти обозначили условие для отключения отопления.

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