Специалисты обозначили сроки отключения горячей воды в Новокузнецке

По официальной информации, гидравлические испытания в Новокузнецке начнутся в этом году с 16 мая. Во время их проведения горячее водоснабжение городских районов будет приостановлено.

Согласно данным пресс-службы СГК, график отключения следующий:

с 16 по 29 мая — в Орджоникидзевском и Кузнецком районах. Кроме того, горячая вода перестанет поступать в этот период жителям Заводского и Новоильинского районов, которые получают тепло и воду от Западно-Сибирской ТЭЦ;

с 9 по 22 июня — в Центральном и Куйбышевском районах.

Во время испытаний в 2021 году специалисты обнаружили 132 повреждения на теплотрассах в Новокузнецке.

Ранее кемеровские власти обозначили условие для отключения отопления.