Специалисты обозначили причину нерегулярных рейсов транспорта в Кемерове

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Транспортники ответили на жалобы жителей кузбасской столицы, которые заметили нарушение графика одного из автобусов.

Сообщения о проблемах с прибытием нужного транспорта кемеровчане оставили в социальных сетях. Горожане рассказали, что уже три дня не могут уехать с ФПК на автобусе №91 "Магазин Чибис – Губернский рынок", который должен приходить на остановку в 5:55.


Сотрудники МБУ "УЕЗТУ" в ответ на обращение провели анализ графика движения указанного транспорта и выяснили, что с 12 по 14 апреля рейс на 5:55 действительно не был выполнен. Причиной этому, по словам транспортников, стал дефицит водителей.

– Предприятие АО "КТК", обслуживающее данный маршрут, принимает все меры по привлечению кадров, – заявили специалисты.

Кроме того, сотрудники МБУ посоветовали кемеровчанам воспользоваться для поездки в центр города троллейбусом №15, который отходит от остановки "Магазин Чибис" в 6:00.

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