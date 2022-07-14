Кемеровчане подняли в Сети вопрос о работе фонтана, расположенного в микрорайоне Шалготарьян. Сначала одна из горожанок заявила, что вода выходит не из всех отверстий объекта. Позднее местные жители заметили, что фонтан якобы вовсе перестал работать. На обращение горожан отреагировали представители МБУ "Кемеровские автодороги". Они рассказали, что фонтан работает по утвержденному графику.

‒ Будние дни: с 15:00 до 23:00; выходные и праздничные дни: с 09:00 до 23:00, ‒ сообщили специалисты.

Также сотрудники "Кемдора" отметили, что работы по ремонту форсунков фонтана запланированы в срок до 15 июля текущего года. Их выполнением займется подрядчик.