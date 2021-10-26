Специалисты обосновали подорожание овощей в Кузбассе

На прошлой неделе статистики отметили рост цен на овощную продукцию в Кузбассе. В связи с этим специалисты Минпромторга разъяснили, что стоимость овощей, растущих в открытом грунте, складывается из фактических затрат на производство и напрямую зависит от них. Из-за неблагоприятных погодных условий во время уборки увеличиваются потери урожая, что также влечет за собой повышение цены.

‒ Так же, в настоящее время отмечается сезонное увеличение стоимости овощной продукции, после завершения уборки когда продукция заложена на хранение и требуются дополнительные затраты для сохранности продукции, ‒ отметили специалисты Минпромторга Кузбасса.

Отмечается, что уборка урожая овощей защищенного грунта только начата. При этом томаты начнут собирать лишь в первой половине ноября.