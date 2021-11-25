Специалисты обнаружили тела новых жертв ЧП на шахте "Листвяжная"

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Тела еще нескольких погибших во время инцидента на беловской шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь") работников были обнаружены в Кузбассе.

Ранее редакция AVOKADO писала о шести умерших горняках. Сейчас количество погибших во время задымления на шахте "Листвяжная" достигло как минимум 11 человек. Об этом сообщает URA.Ru со ссылкой на источник.

– Десятерых нашли на [конвейерной] ленте, они выходили и не вышли. <…> скорее всего, задохнулись, – сказал собеседник сайта.

Власти Кузбасса на 15:05 подтвердили гибель девяти человек. По официальной информации, под землей остаются 49 человек, включая погибших. На поверхность вывели 237 человек.

Да!
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