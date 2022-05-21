Специалисты обнаружили сковороду на месте таежного пожара у горы Бельсу

По информации Департамента лесного комплекса Кузбасса на вечер 20 мая, распространение огня у горы Бельсу удалось остановить. Предварительно, площадь пожара составила около 20 га. При этом на месте продолжалось тление валежника и лесной подстилки. Специалисты продолжат работу до тех пор, пока тление не будет полностью ликвидировано.

При этом мэр Междуреченска Владимир Чернов сообщил, что при тушении пожара у горы Бельсу огнеборцы обнаружили подозрительный предмет.

– В комментариях прочитал про нерукотворную природу пожаров. В то же время на выгоревшей территории оперативная группа обнаружила сковороду. Местные жители говорят, что в этом районе хороший урожай колбы, – высказался чиновник на своей официальной странице в социальной сети.



Градоначальник призвал не делать поспешных выводов и отметил, что обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, что в тайге близ горы Бельсу произошло возгорание, которое начало распространяться из-за ветра. Власти Междуреченска прокомментировали ситуацию.