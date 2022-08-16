Специалисты обнаружили на прилавках кузбасских магазинов опасную рыбу

За первые шесть месяцев 2022 года управление Роспотребнадзора по Кузбассу исследовало 542 пробы рыбы и морепродуктов на прилавках магазинов. На соответствие санитарно-химическим показателям (токсичные элементы, гистамин, полихлорированные бифинилы и другие) было проверено 122 образца. Нарушений не выявлено. Что касается физико-химических показателей, то доля несоответствующих нормам проб составила 1,3%. Уточняется, что нарушения обнаружились в требованиях по содержанию глазури. Несоответствия по паразитологическим показателям были найдены в 1,6% проб, а по микробиологическим — в 0,9%.

‒ Пестициды, токсичные элементы, генномодифицированные организмы, радионуклиды в образцах рыбы и морепродуктов не обнаружены, ‒ отметили в пресс-службе надзорного органа.

В итоге инспекторами было изъято из оборота 14 партий рыбной продукции в количестве 26 килограммов. Причиной этому стало отсутствие необходимой документации, а также наличие товаров с истекшим сроком годности.