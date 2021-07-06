Специалисты обнаружили множество опасных нарушений на кузбасском разрезе

Недочеты в деятельности разреза были установлены сотрудниками Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в ходе плановой проверки опасных производственных объектов ООО «Разрез «Бунгурский - Северный».

Так, по ее итогам эксперты заключили, что деятельность организации ведется с нарушениями требований законодательных и нормативных актов в области промышленной безопасности. Соответствующих недочетов было выявлено 65. Из них выделяют: горные работы по вскрыше и добыче угля велись с нарушением проектной документации и согласованного плана развития горных работ на текущий год, не соблюдался порядок отработки месторождения, горные работы на нижележащих горизонтах велись без выполнения работ по вышележащим горизонтам.

- Данные нарушения способствовали образованию опасных зон и снижению устойчивости бортов разреза, что в итоге может привести к обрушению (деформации) борта горной выработки, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Недочеты, выявленные специалистами, несли угрозу для жизни и здоровья сотрудников.

В отношении ООО «Разрез «Бунгурский - Северный» был составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Материалы были направлены в суд, где требования Ростехнадзора удовлетворили. В итоге 29 июня текущего года работы в опасной зоне были приостановлены на 90 суток.

Предписание об устранение соответствующих нарушений в установленный срок получил генеральный директор организации. К административной ответственности по ч. 1, 2 ст. 9.1. КоАП РФ были привлечены юридическое и должностные лица предприятия. В качестве наказания им был назначен штраф в размере 490 тысяч рублей.