Согласно официальной информации, в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе вводится режим неблагоприятных метеоусловий, так называемый режим "черного неба". Предприятиям, расположенным на обозначенных территориях, рекомендовано снизить количество выбросов в атмосферу, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Режим "черного неба" будет действовать в Кемерове с 18:00 среды, 19 января, до 18:00 четверга, 20 января. На остальных территориях он вводится с 18:00 среды, 19 января, до 18:00 пятницы, 21 января.