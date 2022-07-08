Специалисты объяснили рост цен на ЖКУ в Кузбассе

Вопросом о росте цен на ЖКУ задалась кемеровчанка в социальных сетях. Жительница столицы Кузбасса отметила, что коммунальные услуги подорожали.

– Их что дрожжами кормят, чего так растут? (стиль сохранен – прим. ред.), – поинтересовалась девушка.

На обращение отреагировали представители Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК). Они рассказали, что изменение платы за ЖКУ происходит один раз в год с 1 июля, в соответствии с законодательством РФ. Причиной этому, среди прочего, является инфляция, необходимость реализации инвестиционных и производственных программ, компенсация экономически обоснованных расходов. Что касается Кузбасса, то основной причиной подорожания коммунальных услуг стало отнесение Прокопьевска, Белова и Кемерова к ценовой зоне теплоснабжения для компенсации расходов теплоснабжающих организаций.

– Понимая, что одномоментное увеличение платежа граждан за услуги теплоснабжения до его экономически обоснованного уровня будет слишком большой нагрузкой на потребителя, принято решение о поэтапном его повышении, – отметили специалисты.

В Новокузнецке плата за ЖКУ увеличится не более чем на 7,5%. Средний индекс подорожания коммунальных услуг по Кемеровской области установлен в размере 4,5%. При этом допускается отклонение в 3%, подчеркнули сотрудники РЭК.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что цены на ЖКХ, авиабилеты и некоторые продукты выросли в Кузбассе.