Специалисты объяснили проникновения летучих мышей в квартиры кузбассовцев

Специалисты сообщили, что в мае-июне у летучих мышей, обитающих и на территории Кузбасса, начинается подготовка к формированию выводковых колоний. Животные ищут себе летние убежища, в качестве которых могут послужить чердаки, вентиляционные люки и канализационные коллекторы. Иногда рукокрылые выбирают в качестве жилища и балконы многоэтажных домов.

– Увидеть зверька у себя в доме можно во многих случаях, ведь животное просто могло банально заблудиться или потерять свое предыдущее местонахождение. Ведь многоэтажные дома напоминают ему по своей высоте скалы, и оно стремится туда, – отметили сотрудники заповедника "Кузнецкий Алатау".



Эксперты призвали кузбассовцев не паниковать и не проявлять агрессию к залетевшей в квартиру мыши. Необходимо дождаться темноты, надеть на руку плотную перчатку, взять рукокрылое и посадить на открытое окно. Животное улетит самостоятельно.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что почти десять летучих мышей проникли в квартиры кемеровчан за сутки.