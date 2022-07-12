Специалисты объяснили отсутствие ямочного ремонта в кемеровском дворе на ФПК

В кемеровской мэрии, сославшись на информацию, предоставленную ООО "Молодежный", ООО "УК "Город Кемерово", осуществляющих управление домами по ул. Свободы 23, 23а, ямочный ремонт дворовых территорий силами УК не производился. Таким образом, оплата жителям указанных домов за данные работы не выставлялась.

– Согласно ЖК РФ земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, является общим имуществом собственников помещений, поэтому выполнение работ по его благоустройству проводится с согласия жителей, подтвержденного протоколом общего собрания, – следует из текста официального ответа.

Специалисты отметили, что для того, чтобы рабочие отремонтировали территорию, собственникам помещений необходимо провести собрание и принять решение о финансировании работ.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автодорога на ФПК в Кемерове покрылась новыми ямами.