Специалисты нескольких надзорных органов занялись проверкой из-за жалоб на вонь от птицефабрик в Новокузнецке

Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту публикаций о ненадлежащем состоянии воздуха в Новоильинском районе Новокузнецка из-за работы местных птицефабрик.

Совместно со специалистами Росприроднадзора, Роспотребнадзора, а также ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области" работник прокуратуры выехал на место производственной деятельности ООО "Кузбасская птицефабрика" и АО "Кузбасский бройлер".

После обследования территории предприятий и земли сельскохозяйственного назначения около Новоильинского района эксперты изучают разрешительную документацию. В случае наличия нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения, рассказали в облпрокуратуре.

Ранее природоохранная прокуратура уже наведывалась на объект из-за жалоб на неприятный запах, однако вонь по-прежнему беспокоит население.