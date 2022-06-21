Специалисты назвали опасные места для купания в Кузбассе

Специалисты провели контроль качества воды открытых водоемов Кузбасса. Исследованию подверглись 89 проб, из которых 12 проб (13,5%) не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Из 394 проб, исследованных на микробиологические показатели, не соответствовали норме 32 пробы (7,2%).
Согласно информации управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, на 17 июня текущего года несоответствие микробиологическим и санитарно-химическим показателям было выявлено:
- Кемерово: пляж "Чайка", пляж "Правая Гавань", пляж озеро "Красное";
- Юрга: городской пляж г. Юрга; территория, прилегающая к водохранилищу на р. Искитимка;
- Новокузнецк: пляж "Топольники"; пляж "Мираж";
- Осинники: пляж г. Осинники;
- Калтан: пляж г. Калтана;
- Ленинск-Кузнецкий - р. Иня у Байкаимского моста, пруд Полысаево.
Отмечается, что для профилактики массовых инфекционных заболеваний кузбассовцам следует купаться только в оборудованных для этого местах, обращать внимание на санитарное состояние пляжа и избегать заглатывания воды при купании.
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