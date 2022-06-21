Специалисты назвали опасные места для купания в Кузбассе

Специалисты провели контроль качества воды открытых водоемов Кузбасса. Исследованию подверглись 89 проб, из которых 12 проб (13,5%) не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Из 394 проб, исследованных на микробиологические показатели, не соответствовали норме 32 пробы (7,2%).

Согласно информации управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, на 17 июня текущего года несоответствие микробиологическим и санитарно-химическим показателям было выявлено:

Кемерово: пляж "Чайка", пляж "Правая Гавань", пляж озеро "Красное";

пляж "Чайка", пляж "Правая Гавань", пляж озеро "Красное"; Юрга: городской пляж г. Юрга; территория, прилегающая к водохранилищу на р. Искитимка;

городской пляж г. Юрга; территория, прилегающая к водохранилищу на р. Искитимка; Новокузнецк: пляж "Топольники"; пляж "Мираж";

пляж "Топольники"; пляж "Мираж"; Осинники: пляж г. Осинники;

пляж г. Осинники; Калтан: пляж г. Калтана;

пляж г. Калтана; Ленинск-Кузнецкий - р. Иня у Байкаимского моста, пруд Полысаево.

Отмечается, что для профилактики массовых инфекционных заболеваний кузбассовцам следует купаться только в оборудованных для этого местах, обращать внимание на санитарное состояние пляжа и избегать заглатывания воды при купании.