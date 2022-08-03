+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Специалисты назвали количество зараженных "омикроном" кузбассовцев

0
Фото:  

Сотрудники надзорного органа рассказали корреспонденту AVOKADO о том, сколько жителей Кемеровской области заболели штаммом SARS-CoV-2 Omicron.

В последние несколько дней медики фиксируют в Кузбассе рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области журналисту AVOKADO сообщили, что среди заразившихся имеются и те, у кого был выявлен штамм "омикрон".


По состоянию на 1 августа текущего года, 239 кузбассовцев заразились данным штаммом коронавируса. Данные приводятся для всех муниципалитетов региона. При этом штамм COVID-19 "кентавр" среди исследованных образцов обнаружен не был, рассказали специалисты журналисту AVOKADO. Также на территории региона продолжает фиксироваться случаи заражения штаммом "дельта".


Напомним, что первый пациент с "омикроном" в Кузбассе был выявлен в январе этого года. Сейчас суточный прирост заболевших COVID-19 в регионе увеличился до показателей мая.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38823

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined