В последние несколько дней медики фиксируют в Кузбассе рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области журналисту AVOKADO сообщили, что среди заразившихся имеются и те, у кого был выявлен штамм "омикрон".

По состоянию на 1 августа текущего года, 239 кузбассовцев заразились данным штаммом коронавируса. Данные приводятся для всех муниципалитетов региона. При этом штамм COVID-19 "кентавр" среди исследованных образцов обнаружен не был, рассказали специалисты журналисту AVOKADO. Также на территории региона продолжает фиксироваться случаи заражения штаммом "дельта".

Напомним, что первый пациент с "омикроном" в Кузбассе был выявлен в январе этого года. Сейчас суточный прирост заболевших COVID-19 в регионе увеличился до показателей мая.