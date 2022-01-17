Специалисты назвали дату временного отключения отопления в Новокузнецке

0
Фото:  

Плановые работы на сетях ЖКХ станут причиной массового отключения отопления у новокузнечан.

Жителям южной столицы Кузбасса предстоит пережить отключение отопления уже сегодня в понедельник, 17 января. Батареи окажутся холодными в Центральном районе, отметили в ЕДДС Новокузнецка. Также специалисты назвали причину такого решения: плановые ремонтные работы на городских территориях.


В результате с 9:00 до 15:00 отопления лишатся жители домов на пр. Дружбы, 22, пр. Октябрьский, 38-56, детский сад №150, Дружбы, 18а. Кроме того, по адресу Сеченова, 23, а также на Циолковского, 41 и 43 отключения состоятся с 9:00 до 13:00.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32679

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined