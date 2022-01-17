Специалисты назвали дату временного отключения отопления в Новокузнецке

Жителям южной столицы Кузбасса предстоит пережить отключение отопления уже сегодня в понедельник, 17 января. Батареи окажутся холодными в Центральном районе, отметили в ЕДДС Новокузнецка. Также специалисты назвали причину такого решения: плановые ремонтные работы на городских территориях.

В результате с 9:00 до 15:00 отопления лишатся жители домов на пр. Дружбы, 22, пр. Октябрьский, 38-56, детский сад №150, Дружбы, 18а. Кроме того, по адресу Сеченова, 23, а также на Циолковского, 41 и 43 отключения состоятся с 9:00 до 13:00.