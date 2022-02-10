Специалисты нашли тела двух человек после тушения пожара в Новокузнецке

Согласно информации, полученной корреспондентом AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу, днем 9 февраля в экстренные службы поступил сигнал о возгорании в девятиэтажном доме на улице Вокзальной в Куйбышевском районе Новокузнецка. К моменту прибытия пожарных в подъезде дома наблюдалось слабое задымление, дым шел из квартиры на четвертом этаже. Самостоятельно эвакуировались 12 человек. В результате возгорания, на тушение которого было направлено 24 человека и шесть единиц техники, на площади в пять квадратных метров обгорели вещи и мебель.

По информации СУ СК РФ по Кемеровской области, полученной журналистом AVOKADO, после тушения пожара специалисты обнаружили в квартире тела 81-летней женщины и ее 51-летнего сына. По словам соседей, скончавшиеся проживали одни, злоупотребляли спиртным и курили. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, а именно курение в постели.

Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту и выясняют все обстоятельства произошедшего.