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Специалисты нашли тела двух человек после тушения пожара в Новокузнецке

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Сотрудники экстренных служб обнаружили тела пожилой женщины и ее сына на месте возгорания в многоэтажном доме в южной столице Кузбасса. Об этом журналисту AVOKADO рассказали в региональном Следкоме.

Согласно информации, полученной корреспондентом AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу, днем 9 февраля в экстренные службы поступил сигнал о возгорании в девятиэтажном доме на улице Вокзальной в Куйбышевском районе Новокузнецка. К моменту прибытия пожарных в подъезде дома наблюдалось слабое задымление, дым шел из квартиры на четвертом этаже. Самостоятельно эвакуировались 12 человек. В результате возгорания, на тушение которого было направлено 24 человека и шесть единиц техники, на площади в пять квадратных метров обгорели вещи и мебель.


По информации СУ СК РФ по Кемеровской области, полученной журналистом AVOKADO, после тушения пожара специалисты обнаружили в квартире тела 81-летней женщины и ее 51-летнего сына. По словам соседей, скончавшиеся проживали одни, злоупотребляли спиртным и курили. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, а именно курение в постели.


Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Да!
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