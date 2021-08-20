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Специалисты нашли подземные очаги возгорания на кемеровском полигоне ТКО

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На закрытом полигоне с отходами, расположенном в Кемерове, была проведена тепловизионная съемка. О ее результатах сообщили власти.

При помощи беспилотного летательного аппарата специалистам удалось обнаружить локальные очаги возгорания. Они оказались расположены на глубине пяти метров. Используя эти сведения, в дальнейшем на полигоне будет производиться тушение. В настоящее время ведутся работы по организации доступа пожарных машин и спецтехники к очагам. Об этом сообщили кемеровские власти.


Напомним, ранее редакция AVOKADO подробнее писала о полигоне с тлеющими отходами, который находится в черте города Кемерово.

Видео: Администрация Кемерова

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