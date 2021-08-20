Специалисты нашли подземные очаги возгорания на кемеровском полигоне ТКО

При помощи беспилотного летательного аппарата специалистам удалось обнаружить локальные очаги возгорания. Они оказались расположены на глубине пяти метров. Используя эти сведения, в дальнейшем на полигоне будет производиться тушение. В настоящее время ведутся работы по организации доступа пожарных машин и спецтехники к очагам. Об этом сообщили кемеровские власти.

Напомним, ранее редакция AVOKADO подробнее писала о полигоне с тлеющими отходами, который находится в черте города Кемерово.