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Специалисты начали закрывать пляжи в Кузбассе

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Летний купальный сезон в Кемеровской области подходит к концу: уже сейчас закрыто несколько десятков пляжей и мест отдыха у воды.

Стало известно о приостановлении работы 58 пляжей, расположенных на территории Кемеровской области. Соответствующую информацию озвучили представители регионального ГУ МЧС.


В общей сложности летом 2022 года для жителей и гостей шахтерского края были доступны 74 мест для отдыха у воды.

– В регионе, в связи с сезонными изменениями погоды, в плановом режиме продолжается работа по закрытию пляжей, – сказали представители ведомства.

При этом мероприятия, направленные на предупреждение происшествий на воде, продолжаются до сих пор. Специалисты проводят рейды, во время которых объясняют отдыхающим у водоемов о правилах безопасности.

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