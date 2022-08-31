Специалисты начали закрывать пляжи в Кузбассе

Стало известно о приостановлении работы 58 пляжей, расположенных на территории Кемеровской области. Соответствующую информацию озвучили представители регионального ГУ МЧС.

В общей сложности летом 2022 года для жителей и гостей шахтерского края были доступны 74 мест для отдыха у воды.

– В регионе, в связи с сезонными изменениями погоды, в плановом режиме продолжается работа по закрытию пляжей, – сказали представители ведомства.

При этом мероприятия, направленные на предупреждение происшествий на воде, продолжаются до сих пор. Специалисты проводят рейды, во время которых объясняют отдыхающим у водоемов о правилах безопасности.