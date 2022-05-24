Специалисты начали реконструкцию парка Победы в Кемерове

Накануне, 23 мая, рабочие приступили к реконструкции парка Победы на улице Белозерной в кемеровском районе Ягуновский. Об этом сообщили власти города.
Начат демонтаж старого асфальта и парковых элементов. Планируется обновление дорожек, восстановление газонов, озеленение. Кроме того, специалисты восстановят лестницу, ведущую к монументу памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Ранее редакция AVOKADO писала о том, что реконструкция двух скверов началась в кузбасской столице.
Фото: Telegram / Илья Середюк
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