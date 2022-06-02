Специалисты на сутки лишат прокопчан электричества

В четверг, 2 июня, в домах некоторых прокопчан не будет электроэнергии, о чем сообщили специалисты. По их данным, отключение произойдет на фоне выполнения ремонтных работ и затронет строения по следующим адресам:
- с 08:30 до 16:00 - ул. Охотская; ул. Институтская; ул. 2-я Охотская, 1-51; пер. Ангарский, 2-13; ул. Ленская, 17-42; пер. Охотский, 1-82; ул. О.Дундича;
- с 09:00 до 12:00 - ул. Зыкова, 2,3-11; ул. Луначарского, 10,11,1-22; ул. Российская, 36,38,40,42,46,48,50,52.
Информация составлена по сообщению диспетчера Энергосети, пишет "Прокопьевск.ру".
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