Специалисты на объекте реставрации новокузнецкого «Коммунара» приступили к финальному этапу работ

Известно, что к настоящему времени на объекте к завершению приблизились работы по обделке фасада – выполнены они уже на 85%. Специалисты начали наносить на него декоративный слой, чтобы приступить к покраске постройки уже к началу августа. Одновременно с этим, как уточнил мэр, трудящиеся на объекте начнут убирать «леса» от здания, работы также будут вестись и близ него: специалисты займутся благоустройством входного узла, гранитных ступеней и подсветки, расположенных на территории около «Коммунара», сообщил мэр Новокузнецка в публикации в Instagram.

В графике также выполняются работы по внутренней отделки помещения, из них уже, как отметил градоначальник, полностью выполнены: система вентиляции, пожарные гидранты, водоотведение и водоснабжение. Завершив их, строители приступили к отделке многофункционального и зрительного залов. В ближайший месяц планируется завершить работы по обустройству санузла, напольной плитки и потолка.