Специалисты на несколько часов оставят прокопчан без света

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В четверг, 1 сентября, в городе Прокопьевск часть пользователей останется без электроэнергии.

По информации специалистов прокопьевской Энергосети, 1 сентября запланированы работы на электросетях. По этой причине некоторые жители кузбасского города лишатся света. Речь идет о пользователях со следующих адресов:

  • с 08:30 до 12:00 - ул. Балканская, 2-10; ул. 2-я Балканская, 7-20; ул. Крестьянская, 41-57; ул. Проектная, 69-105; ул. Тупиковая, 20,1-24; пер. 2-й Пинский, 4-12; пер. 3-й Пинский, 7-15.
  • с 12:00 до 19:00 - СНТ "Веселое".

Напоминаем, что вчера 31 августа в городе также были перебои с подачей света.

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