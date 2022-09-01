Специалисты на несколько часов оставят прокопчан без света

По информации специалистов прокопьевской Энергосети, 1 сентября запланированы работы на электросетях. По этой причине некоторые жители кузбасского города лишатся света. Речь идет о пользователях со следующих адресов:

с 08:30 до 12:00 - ул. Балканская, 2-10; ул. 2-я Балканская, 7-20; ул. Крестьянская, 41-57; ул. Проектная, 69-105; ул. Тупиковая, 20,1-24; пер. 2-й Пинский, 4-12; пер. 3-й Пинский, 7-15.

с 12:00 до 19:00 - СНТ "Веселое".

Напоминаем, что вчера 31 августа в городе также были перебои с подачей света.