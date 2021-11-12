Специалисты модернизируют сеть водоотведения в кузбасском городе

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Система водоотведения одного из городов Кемеровской области будет реконструирована впервые за 57 лет.

Для проведения модернизации сети водоотведения в Киселевске будут созданы две модульные насосные станции. Кроме того, будет проложено 2,8 км трубопровода и более 2,1 км самотечного коллектора. Сообщается, что старая сеть, последняя реконструкция которой была проведена 57 лет назад, не смогла бы справиться с увеличением нагрузки.

‒ В процессе реконструкции мы не только приведем в порядок действующую систему, но и заложим резервные мощности коллекторов, насосных станций. Старые трубы заменят на полиэтиленовые со сроком службы до 100 лет, — передает слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева пресс-служба региональной администрации.

Сейчас специалисты из Кемерова подготовили площадку и приступили к прокладке траншеи. Второй этап модернизации начнется весной: рабочие займутся строительством насосных станций и прокладкой труб. Планируется, что реконструкция систем водоотвода завершится к концу 2022 года.

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