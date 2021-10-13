Специалисты Минздрава Кузбасса рассказали о планах борьбы с новой волной COVID-19

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Министерство здравоохранения Кемеровской области обозначило меры борьбы с коронавирусной инфекцией во время новой волны.

Накануне прошло заседание штаба по охране здоровья населения, на котором специалисты Минздрава заявили о готовности задействовать во время новой волны коронавируса резервные бригады скорой помощи. Сообщается, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, три экипажа будут работать в южной агломерации, в северной – четыре.

Также обозначены планы на привлечение к работе в больницах студентов медицинских учреждений.

– Во время прошлого подъема заболеваемости коронавирусом на практику вышли 3 650 студентов из Кузбасса. Лучших из них трудоустраивают. Трудовые договоры подписали 1 017 человек, 759 уже работают в поликлиниках региона, 258 – в красных зонах, – рассказала руководитель отдела кадров и государственной службы Минздрава Кузбасса Лилия Ганиева.

Отмечается, что в Кузбассе достаточно штатных сотрудников и студентов-медиков для оказания помощи заболевшим коронавирусной инфекцией.

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