Специалисты Минтруда рассказали о рабочих местах для жителей городов-миллионников в Кузбассе

Накануне в социальных сетях кузбассовцы задались вопросом о том, где будут работать жители Кемерова и Новокузнецка, если города действительно станут миллионниками. В частности, комментаторов интересовали вакансии с уровнем заработной платы, который бы мог конкурировать с показателями других областей. На вопросы кузбассовцев ответило Минтруда.

‒ В настоящее время в банке вакансий службы занятости населения содержатся сведения о 8,5 тыс. рабочих местах с предлагаемой заработной платой выше средней заработной платы по региону, ‒ отметили специалисты министерства.

Сообщается, что найти вакансии можно на сайте Министерства труда Кузбасса в разделе "Банк вакансий".