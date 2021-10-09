Специалисты Минпромторга рассказали о повышении цен в Кузбассе

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Минпромторг Кемеровской области обозначил уровень подорожания продуктов потребительской корзины.

По последним данным аналитиков, Кузбасс стал лидером по росту цен среди регионов России. Ситуацию прокомментировали специалисты Минпромторга, заявив, что подобная ситуация характерна не только для Кемеровской области и имеет объективные причины. В ведомстве заявили, что уровень цен на товары является допустимым, так как не превышает инфляцию.


– По состоянию на 04.10.2021 год зафиксировано незначительное колебание цен на отдельные группы товаров: яйца куриные (5,6%), картофель (2,6%), колбаса полукопченая (1,9%), макаронные изделия (1,9%), огурцы свежие (1,6%), крупа гречневая (0,98%), масло сливочное (0,98%), яблоки (0,97%), – сообщили специалисты в официальном Instagram-аккаунте.

Отмечается, что повышение цен на овощную продукцию обусловлено сезонными факторами и неблагоприятными погодными условиями.


Ранее редакция AVOKADO писала о подорожании некоторых товаров в Кузбассе.

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