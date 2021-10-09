Специалисты Минпромторга рассказали о повышении цен в Кузбассе

По последним данным аналитиков, Кузбасс стал лидером по росту цен среди регионов России. Ситуацию прокомментировали специалисты Минпромторга, заявив, что подобная ситуация характерна не только для Кемеровской области и имеет объективные причины. В ведомстве заявили, что уровень цен на товары является допустимым, так как не превышает инфляцию.



– По состоянию на 04.10.2021 год зафиксировано незначительное колебание цен на отдельные группы товаров: яйца куриные (5,6%), картофель (2,6%), колбаса полукопченая (1,9%), макаронные изделия (1,9%), огурцы свежие (1,6%), крупа гречневая (0,98%), масло сливочное (0,98%), яблоки (0,97%), – сообщили специалисты в официальном Instagram-аккаунте.

Отмечается, что повышение цен на овощную продукцию обусловлено сезонными факторами и неблагоприятными погодными условиями.

Ранее редакция AVOKADO писала о подорожании некоторых товаров в Кузбассе.