Специалисты Минпромторга Кузбасса прокомментировали возможность открытия машзавода

Пользователи социальных сетей возмутились фактом закрытия Юргинского машзавода и задали вопрос о том, будет ли предприятие вновь открыто. Ситуацию прокомментировали специалисты Минпромторга.
‒ В настоящее время ведется поиск потенциальных инвесторов. ООО "Юргинский машзавод" - предприятие частной формы собственности. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации собственники организаций (предприятий) самостоятельно рассматривают все вопросы хозяйственной деятельности, принимают решения, определяют перспективу развития предприятий, ‒ заявили в министерстве.
Подчеркивается, что решение о возобновлении производства будет принято новыми собственниками после завершения процедуры банкротства.
Ранее редакция AVOKADO писала о закрытии Юргинского машиностроительного завода.
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