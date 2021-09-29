Специалисты Минпромторга Кузбасса прокомментировали возможность открытия машзавода

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В Минпромторге рассказали о перспективах открытия машиностроительного завода в Кемеровской области.

Пользователи социальных сетей возмутились фактом закрытия Юргинского машзавода и задали вопрос о том, будет ли предприятие вновь открыто. Ситуацию прокомментировали специалисты Минпромторга.

‒ В настоящее время ведется поиск потенциальных инвесторов. ООО "Юргинский машзавод" - предприятие частной формы собственности. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации собственники организаций (предприятий) самостоятельно рассматривают все вопросы хозяйственной деятельности, принимают решения, определяют перспективу развития предприятий, ‒ заявили в министерстве.

Подчеркивается, что решение о возобновлении производства будет принято новыми собственниками после завершения процедуры банкротства.


Ранее редакция AVOKADO писала о закрытии Юргинского машиностроительного завода.

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