Специалисты Минприроды рассказали о загрязнении воздуха в Новокузнецке

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Минприроды Кузбасса ответили на жалобы новокузнечан о смоге.

В социальных сетях появляются сообщения от жителей южной столицы Кузбасса, которые выражают недовольство экологической обстановкой в городе. Они отмечают, что испытывают трудности с дыханием и общее ухудшение самочувствия.

‒ Попросите заводы, чтобы они не нарушали режим черного неба. Мы нормальным воздухом вообще не дышали в январе, ‒ написала одна из горожанок.

На обращение ответили представители регионального министерства природных ресурсов и экологии. Они отметили, что в Новокузнецке наблюдалась загазованность, которая связана с неблагоприятными метеорологическими условиями.

‒ В эти дни на территории города выбросы промышленных предприятий, автотранспорта и печного отопления частного сектора концентрировались в воздухе, образуя смог, ‒ рассказали специалисты.

Кроме того, представители министерства подчеркнули, что за нарушение требований к снижению количества выбросов в дни режима НМУ предприятия несут административную и уголовную ответственность.


На момент публикации данной новости в Новокузнецке продолжает действовать режим так называемого "черного неба". Крупное предприятие попало под суд за загрязнение воздуха в южной столице Кузбасса.

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