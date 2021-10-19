Специалисты Минприроды прокомментировали жалобы на состояние воздуха в Кузбассе

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Сотрудники Минприроды Кемеровской области ответили на возмущение со стороны недовольных экологической обстановкой граждан.

В социальных сетях продолжается обсуждение неблагоприятных метеоусловий, из-за которых над Кузбассом повис смог.

‒ В Кемерово невозможно дышать! Что происходит? Когда будет решаться самая важная проблема ‒ экология? ‒ задался вопросом житель областной столицы в социальных сетях губернатора Сергея Цивилева.

Представители Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса ответили, что в регионе уже реализуются природоохранные мероприятия. В частности, на крупных предприятиях внедряются технологии, позволяющие приносить меньше вреда природе. Также специалисты заявили, что общественный транспорт переводят на газовое топливо, а в частном секторе начато строительство сетей газоснабжения. Представители министерства упомянули и о программе снижения выбросов с промышленных объектов.

‒ Кроме того, в Кузбассе начали оснащать системами автоматического контроля объекты I категории (оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду). Системы будут своевременно выявлять превышения показателей выбросов и сбросов загрязняющих веществ и позволят применять меры административной ответственности к нарушителям, ‒ говорится в ответе.

Отмечается, что экологическая обстановка улучшается и созданием лесопарковых зеленых поясов вокруг городов региона.


Ранее редакция AVOKADO писала о приблизительных сроках окончания неблагоприятных метеоусловий.

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