Специалисты МЧС предупредили кузбассовцев об опасной погоде

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Сотрудники МЧС Кемеровской области рассказали о правилах безопасности в морозы, которые ожидают регион в ближайшее время.

Согласно данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в ночь на 15 декабря на территории Кузбасса ожидается понижение температуры до -25, -30°С. В связи с этим специалисты МЧС напомнили жителям области о необходимости тщательно следить за исправностью оборудования печного, водяного и газового отопления. Нельзя оставлять без присмотра растопленные печи и электроприборы. Необходимо помнить, что использование неисправной техники или самодельных обогревателей может стать причиной возгорания.


Автолюбителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок на личном транспорте. Если выезд все же планируется, водитель должен взять с собой теплые вещи, набор самых необходимых инструментов и полностью зарядить мобильный телефон. Кроме того, следует убедиться в исправности машины. Сотрудники МЧС предупредили, что использование открытого огня при отогреве автомобиля может привести к пожару.


Специалисты также напомнили, что при низких температурах на дороге образуются облака пара и выхлопных газов, которые в значительной степени снижают видимость во время движения. Автолюбителям необходимо избегать резких маневров, соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.


В случае возникновения происшествий или чрезвычайных ситуаций кузбассовцы должны обратиться по телефону "101".


Ранее редакция AVOKADO писала о погоде, которую спрогнозировали синоптики до конца текущей рабочей недели.

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