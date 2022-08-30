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Специалисты лишат прокопчан электричества на время ремонта

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Жители кузбасского города сегодня днем останутся без света. Специалисты предупредили граждан, что отключение произойдет в связи с проведением ремонта.

Сегодня во вторник, 30 августа, часть прокопчан лишится электроэнергии. Отключения будут носить временный характер и произойдут на фоне проведения ремонтных работ.


Все произойдет согласно следующему графику:

  • с 09:00 до 13:00 - ул. 2-я Пластовая, 1-15; ул. 2-я Учительская, 1-33; ул. Кольцевая, 1-55; ул. Кустарная, 25,27,28,29; ул. Пластовая, 1-44; ул. Полевая, 2-37; ул. Учительская, 1-28.;
  • с 13:00 до 16:00 - ул. Алейская, 27-50; ул. Бунгурская, 38-47; ул. Волынская, 33-50; ул. Журинская, 19-28; ул. Карбышева, 1-79; ул. Леонова, 1-76; ул. Раздольная, 45; ул. Рудная, 30-47; ул. Салаирская, 52; ул. Стрельникова, 36; ул. Черняховского, 1-114; ул. Чуйская, 38-51; ул. Эстонская, 38-57; ул. Мелиораторов, 2-18; ул. с/о ш.Коксовая сад, 20,63,318,340;
  • с 09:00 до 10:00 - ул. Грибоедова, 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22.

Информация составлена по сообщению диспетчера городской Энергосети, пишет "Прокопьевск.ру".

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