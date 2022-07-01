Специалисты лишат прокопчан электричества из-за ремонта

В пятницу, 1 июля, отключение электричества затронет потребителей из города Прокопьевск, проживающих по адресам:
- с 09:00 до 11:00 - ул. Пионерская, 51; ул. Врубовая, 1-106; ул. Железнодорожная, 2-83; ул. Закладочная, 2-107; ул. Тунгусская, 1-31; ул. Сибирских Добровольцев, 1-65; ул. Таймырская, 3-47; пер. Закладочный, 3-42;ул. Весенняя, 3-12; ул. Б.Хмельницкого, 27,29,31,48,23-42; пер. Маганак, 3-58; ул. Маганак, 3,4,7,9;
- с 09:00 до 15:00 - СНТ "Красногорское"; ул. 2-я Валуйская, 1-13; ул. Ермака, 1-14; ул. Летняя, 81-100;
- с 13:00 до 16:00 - ул. Кочеткова, 1-57; ул. Магаданская, 1-115; пер. Магаданский, 1/А,1/Б,28/А,28/Б,29/А,29/Б,30/В,30/Г,32/А,33/А,33/В,33/Е,35/А,35/Б, 38/А,53/А,115/А,2-117; ул. Входная, 1-12; ул. Диагональная, 1,1/А,1/Б,1/В,1/Г,2,2/А,3/А,5/Б,5/В; ул. Подольская, 10,1-16; ул. Рекордная, 1-27,27/Б,27/В.
Отмечается, что электроэнергии в это время не будет из-за проведения плановых ремонтных работ, пишет "Прокопьевск.ру".
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