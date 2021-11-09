Специалисты изменят схему движения на новом участке кемеровского бульвара Строителей

Из данных Министерства строительства Кузбасса следует, что в скором времени на новой дороге кемеровского бульвара Строителей появится поворот в сторону Ленинского района неподалеку от 74 микрорайона. Стоит отметить, что сейчас на участке расположен знак "Движение прямо", из-за чего все водители вынуждены двигаться в сторону поселка Металлплощадка.

Соответствующее решение принято с целью разгрузить проезжую часть по направлению к границам города.

– Строительство дороги велось подрядчиком по проекту, который был выполнен в 2018 году, однако в 2021 году, после определения источника финансирования, в связи с изменением норм дорожного строительства в проект вносились корректировки, которые потребовали в том числе изменений в организации дорожного движения, – оправдали неточности представители министерства.

После уточнения проекта на некоторых участках появятся новые дорожные знаки и светофоры. В настоящее время объект в эксплуатацию не введен, движение перекрыто.