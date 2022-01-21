Специалисты изменят работу дорожных камер на кузбасской трассе

Работа комплексов фотовидеофиксации и электронных дорожных знаков на участке трассы Кемерово — Ленинск-Кузнецкий изменилась. Сейчас они будут учитывать изменение скоростного режима в зависимости от погодных условий, заявил заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.

Стоит отметить, что в настоящее время проводится тестирование обновленных систем. По предварительным данным, оно завершится только к началу предстоящей недели.

— В случае неблагоприятных погодных и дорожных условий при помощи знаков переменной информации могут вводиться ограничения максимальной скорости движения. Эти ограничения контролируются комплексами автоматической фиксации нарушений. И теперь задаваемые параметры будут меняться автоматически как на самих электронных дорожных знаках, так и в комплексах фотовидеофиксации, — прокомментировал обновления Телегин.

За 2021 год комплексы автоматической фиксации нарушений выявили на трассе Кемерово — Новокузнецк около 380 000 случаев превышения скорости и 66 ДТП. При этом 16 из общего количества произошли по причине превышения водителем допустимой скорости движения на указанном участке дороги.