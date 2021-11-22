Специалисты изъяли 41 партию опасной рыбы и морепродуктов в Кузбассе

0
Фото:  

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области сообщили об изъятии 41 партии некачественных пищевых продуктов из водных биоресурсов.

Всего за девять месяцев 2021 года было было отобрано и исследовано более 900 проб рыбы и морепродуктов. Специалисты регионального Роспотребнадзора проверяли товары на соответствие установленным требованиям по микробиологическим, химическим и другим показателям. Кроме того, проводилась проверка на наличие радиоактивных веществ. Выяснилось, что 0,36% продукции не соответствует норме по содержанию глазури. В 1,6% случаях были выявлены несоответствия по паразитологическим показателям, и в 1,5% ‒ по микробиологическим. Больше половины предприятий, 58%, допускали следующее:

  • нарушение условий хранения рыбной продукции;
  • отсутствие полной и достоверной информации для потребителя;
  • отсутствие сопроводительных документов на продукцию;
  • нарушение правил личной гигиены персоналом;
  • реализация продукции из водных биоресурсов ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

По результатам проверок из оборота была изъята 41 партия продуктов в количестве 172 килограммов. Причиной таких мер послужило отсутствие необходимой документации и реализация товара с истекшим сроком годности. В отношении 29 нарушителей были вынесены штрафы на общую сумму более 270 тысяч рублей.


Специалисты Роспотребнадзора призвали кузбассовцев быть внимательными в выборе и приготовлении рыбной продукции, так как на территории региона регистрируются случаи заражения человека личинками опистохириса, содержащимися в рыбе семейства карповых.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31268

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined