Специалисты изъяли 41 партию опасной рыбы и морепродуктов в Кузбассе

Всего за девять месяцев 2021 года было было отобрано и исследовано более 900 проб рыбы и морепродуктов. Специалисты регионального Роспотребнадзора проверяли товары на соответствие установленным требованиям по микробиологическим, химическим и другим показателям. Кроме того, проводилась проверка на наличие радиоактивных веществ. Выяснилось, что 0,36% продукции не соответствует норме по содержанию глазури. В 1,6% случаях были выявлены несоответствия по паразитологическим показателям, и в 1,5% ‒ по микробиологическим. Больше половины предприятий, 58%, допускали следующее:

нарушение условий хранения рыбной продукции;

отсутствие полной и достоверной информации для потребителя;

отсутствие сопроводительных документов на продукцию;

нарушение правил личной гигиены персоналом;

реализация продукции из водных биоресурсов ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

По результатам проверок из оборота была изъята 41 партия продуктов в количестве 172 килограммов. Причиной таких мер послужило отсутствие необходимой документации и реализация товара с истекшим сроком годности. В отношении 29 нарушителей были вынесены штрафы на общую сумму более 270 тысяч рублей.

Специалисты Роспотребнадзора призвали кузбассовцев быть внимательными в выборе и приготовлении рыбной продукции, так как на территории региона регистрируются случаи заражения человека личинками опистохириса, содержащимися в рыбе семейства карповых.