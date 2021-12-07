Специалисты изъяли 40 партий некачественного молока в Кузбассе

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Сотрудники Роспотребнадзора Кемеровской области приостановили реализацию 40 партий молочных продуктов объемом более двух тонн. Причина заключается в нарушениях со стороны производителя.

За девять месяцев 2021 года экспертами регионального Роспотребнадзора было проверено более 1 500 проб молока и молочной продукции. Образцы исследовали на соответствие санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Химических загрязнителей, таких как пестициды или ртуть, не выявили. Отклонение по микробиологическим показателям составило около 1%. Исследования на признаки фальсификации показали, что 6,3% продукции являются недоброкачественными. Выяснилось, что товары фальсифицировали жирами немолочного происхождения. В основном это было сливочное масло, сыр и питьевое молоко. Примечательно, что большая часть (78%) фальсифицированных товаров была взята на исследования в ходе мероприятий по контролю питания детских и подростковых учреждений, лечебно-профилактических и социальных учреждений региона. Несоответствие качеству было выявлено как у ввозимой, так и у местной продукции.


Реализация 40 партий молока и молочной продукции общим объемом более двух тонн была приостановлена. Основными причинами приостановления реализации недоброкачественных молочных продуктов являлось: оборот молочной продукции, фальсифицированной жирами немолочного происхождения, наличие явных признаков недоброкачественности; отсутствие документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность; отсутствие соответствующей информации для потребителя; истечение сроков годности, установленных производителем, сообщают в пресс-службе Управления Роспотрепнадзора по Кемеровской области.


Ранее экспертами в Кузбассе были изъяты более 40 партий недоброкачественной рыбы и морепродуктов.

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