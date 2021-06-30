+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Специалисты из Новой Зеландии создали блокирующий челюсти человека прибор для похудения

0
Фото:  

Новый необычный способ похудения при помощи прибора придумали специалисты из Новой Зеландии. Они создали приспособление, не позволяющее разжимать челюсть.

Чтобы его использовать, нужно прикрепить его к нижним и верхним зубам. Благодаря встроенным магнитам, устройство не будет позволять открыть челюсть.

- Это позволяет владельцу открывать рот только примерно на 2 миллиметра, ограничивая его жидкой диетой, но при этом дает возможность говорить и не ограничивает дыхание, - сообщили изобретатели устройства.

Эффективность прибора была подтверждена испытуемыми аппарата, которым удалось похудеть примерно на 6 килограммов за две недели, рассказали ученые в журнале British Dental Journal.


Практически сразу изобретение получило массу негатива в свою сторону, многие назвали новый аппарат "злым", "ненавистным" или даже "средством пыток".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26598

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined