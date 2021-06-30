Специалисты из Новой Зеландии создали блокирующий челюсти человека прибор для похудения

Чтобы его использовать, нужно прикрепить его к нижним и верхним зубам. Благодаря встроенным магнитам, устройство не будет позволять открыть челюсть.

- Это позволяет владельцу открывать рот только примерно на 2 миллиметра, ограничивая его жидкой диетой, но при этом дает возможность говорить и не ограничивает дыхание, - сообщили изобретатели устройства.

Эффективность прибора была подтверждена испытуемыми аппарата, которым удалось похудеть примерно на 6 килограммов за две недели, рассказали ученые в журнале British Dental Journal.

Практически сразу изобретение получило массу негатива в свою сторону, многие назвали новый аппарат "злым", "ненавистным" или даже "средством пыток".