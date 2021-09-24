Специалисты дали прогноз по заболеваемости россиян вирусом COVID-19 осенью

1
Фото:  

В Роспотребнадзоре спрогнозировали распространение вируса среди населения страны COVID-19 осенью.

Вспышка заболеваемости населения России вирусом COVID-19 этой осенью не превысит показателей, которые были выявлены за аналогичный период в предыдущем году. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

— Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом. Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики — моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию, — передает слова специалиста РИА "Новости".

Также он обратил внимание россиян, что на территории страны продолжает действовать масочный режим, который был введен из-за постановление главного государственного врача РФ.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29323

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined