Специалисты дали прогноз по заболеваемости россиян вирусом COVID-19 осенью

Вспышка заболеваемости населения России вирусом COVID-19 этой осенью не превысит показателей, которые были выявлены за аналогичный период в предыдущем году. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

— Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом. Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики — моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию, — передает слова специалиста РИА "Новости".

Также он обратил внимание россиян, что на территории страны продолжает действовать масочный режим, который был введен из-за постановление главного государственного врача РФ.