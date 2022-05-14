Специалисты анонсировали перебои в подаче электричества в кузбасском городе

В предстоящий понедельник, 16 мая, на территории города Прокопьевск будут наблюдаться перебои с подачей электроэнергии. Так, свет на время исчезнет из домов граждан, проживающих по адресам:
- с 08:30 до 12:00 - пер. Заводской, 1,3,4,5,6,7;
- с 09:00 до 16:00 - ул. 2-я Тайбинка, 4-8; пер. Новоселовка, 1-39; ул. Новоселовка, 3-44;
- с 13:00 до 16:00 - ул. Институтская, 97,98,99,100,102,103.
Массовые отключения произойдут из-за проведения ремонтных работ, уточнили представители местной Энергосети, пишет "Прокопьевск.ру".
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