Специалисты анонсировали перебои в подаче электричества в кузбасском городе

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В одном из городов Кемеровской области в первый день новой рабочей недели часть граждан лишится электроэнергии.

В предстоящий понедельник, 16 мая, на территории города Прокопьевск будут наблюдаться перебои с подачей электроэнергии. Так, свет на время исчезнет из домов граждан, проживающих по адресам:

  • с 08:30 до 12:00 - пер. Заводской, 1,3,4,5,6,7;
  • с 09:00 до 16:00 - ул. 2-я Тайбинка, 4-8; пер. Новоселовка, 1-39; ул. Новоселовка, 3-44;
  • с 13:00 до 16:00 - ул. Институтская, 97,98,99,100,102,103.

Массовые отключения произойдут из-за проведения ремонтных работ, уточнили представители местной Энергосети, пишет "Прокопьевск.ру".

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