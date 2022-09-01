+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Специалисты анонсировали отключение холодной воды в двух городах Кузбасса

0
Фото:  

В связи с плановой остановкой Кара-Чумышского гидроузла в двух кузбасских городах произойдет отключение холодной воды.

В предстоящий вторник, 6 сентября, в 4:00 из домов жителей Прокопьевска и Прокопьевского района (поселки Новостройка, Керлегеш, Свободный, Новосафоново, Верх Егос) пропадет холодная вода. Отключение затронет и граждан из Киселевска, сообщили представители АО "ПО Водоканал".

– В период остановки юридическим и физическим лицам, в том числе населению частного сектора, необходимо организовать и провести работу по ревизии запорной арматуры в точках подключения, – следует из текста сообщения.

Специалисты пояснили, что за день до отключения и в последующие десять дней после подачи воды ее качество может ухудшится, поэтому перед употреблением ее следует отстаивать или же кипятить.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39670

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined