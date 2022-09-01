Специалисты анонсировали отключение холодной воды в двух городах Кузбасса

В предстоящий вторник, 6 сентября, в 4:00 из домов жителей Прокопьевска и Прокопьевского района (поселки Новостройка, Керлегеш, Свободный, Новосафоново, Верх Егос) пропадет холодная вода. Отключение затронет и граждан из Киселевска, сообщили представители АО "ПО Водоканал".

– В период остановки юридическим и физическим лицам, в том числе населению частного сектора, необходимо организовать и провести работу по ревизии запорной арматуры в точках подключения, – следует из текста сообщения.

Специалисты пояснили, что за день до отключения и в последующие десять дней после подачи воды ее качество может ухудшится, поэтому перед употреблением ее следует отстаивать или же кипятить.