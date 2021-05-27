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Специалист высказался о причине активизации ядовитой мошки в Кемерове

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О появлении в Кемерове большого количества смертельно опасной мошки высказался профессор кафедры экологии и природопользования Николай Скалон. По его мнению, насекомое может спровоцировать гибель человека.

Так, по мнению эксперта, с наступлением тепла жители кузбасской столицы наблюдают значительное увеличение количества мошки в город. Специалист отметил, что в этом году нашествие насекомых отмечается сильнее, чем в предыдущие года, однако однозначно обозначить причину ее активизации пока не удалось.

– Причина появления такого количества мошки, кровососов, кроется в каких-то природных явлениях, которые, по моим сведениям, еще не изучены... какой-то неблагоприятный год – численность падает, благоприятный – возрастает, – сказал Скалон в интервью "Вести Кузбасс".

По его словам, сложившаяся ситуация для Кемерова необычная. Так, эксперт рассказал, что около 30 лет назад в городе мошки не наблюдалось. При этом, он предположил, что причина может быть связана с уровнем загрязнения рек. Также среди других возможных причин происходящего Скалон перечислил: солнечную активность, климатические особенности и перепады температуры.


Из высказывания профессора следует, что мошка представляет потенциальную опасность как для животных, так и для человека. Он отметил, что в других регионах зафиксированы летальные исходы после укуса насекомых из-за аллергии.


Скалон дал рекомендацию спасать скот от насекомых с помощью дегтя, которым необходимо обмазать живность. Раньше народное средство было в ходу, однако в последнее время его заменили на "химию".

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